Впевнені в собі: Лавров зробив хвалькувату заяву щодо війни та можливих переговорів

Москва "завжди" була готова до переговорів

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито готова до мирних переговорів з Україною, але "з урахуванням реальності". Він зазначив, що ще на початку повномасштабної війни Росія була нібито готова запропонувати максимально вигідні умови Україні, але зараз ситуація інша.

Про це Лавров сказав під час консультацій у Раді Федерації. Він додав, що при цьому Швейцарія як місце проведення мирних переговорів "уже не годиться", адже перестала бути нейтральною і обрала бік України.

" Наша готовність до переговорів, вона не тільки щоразу, коли президент (російський диктатор Володимир Путін — ред.) цієї теми стосується, підтверджується ним особисто на найвищому рівні, пояснює на якій основі ми будемо готові це робити. На основі визнання всіма реальності, яка склалася. Включно з реальністю, поправками до російської конституції. Не тільки на словах, насправді ми ж у Стамбулі справді всім про це багато разів говорили. Ми були за крок від того, щоб підписати парафований документ і тим самим закінчити СВО (у Росії війну з Україною називають Спеціальною військовою операцією — ред.) на дуже вигідних для України умовах", — сказав Лавров.

Глава російського МЗС зазначив, що це був останній раз, коли керівництво РФ було готове піти на цей акт "доброї волі". Нині ж, на його думку, українська влада несправедливо відкидає будь-які пропозиції щодо концепції умов миру, окрім "Формули Зеленського".

Водночас Лавров додав, що "якщо Захід хоче битися на полі бою в ситуації навколо України, то Москва до цього готова".

Раніше "Телеграф" писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ переконана у необхідності продовжувати сьогодні "спеціальну військову операцію" (війну) в Україні. Також у разі початку мирних переговорів країна-агресор не припинятиме військових дій, адже "віри Києву ніякої немає".