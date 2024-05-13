Уверены в себе: Лавров сделал хвастливое заявление насчет войны и возможных переговоров

Москва всегда была готова к переговорам

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва якобы готова к мирным переговорам с Украиной "с учетом реальности". Он указал на том, что еще в начале полномасштабной войны Россия была якобы готова предложить максимально выгодные условия Украине, но сейчас ситуация другая.

Об этом Лавров сказал во время консультаций в Совете Федерации. Он добавил, что при этом Швейцария, как место проведения мирных переговоров, "уже не годится", ведь перестала быть нейтральной и выбрала сторону Украины.

"Наша готовность к переговорам, она не только каждый раз, когда президент (российский диктатор Владимир Путин — ред.) этой темы касается, подтверждается им лично на высшем уровне, объясняет на какой основе мы будем готовы это делать. На основе признания всеми реальности, которая сложилась. Включая реальность, поправок в российскую конституцию. Не только на словах, на деле мы же в Стамбуле действительно всем об этом многократно говорились. Мы были в шаге от того, чтобы подписать парафированный документ и тем самым закончить СВО (в России войну с Украиной называют Специальной военной операцией — ред.) на очень выгодных для Украины условиях", — сказал Лавров.

Глава российского МИД указал на то, что это был последний раз, когда руководство РФ было готово пойти на этот акт "доброй воли". Сейчас же, по его мнению, украинская власть несправедливо отметаем любые предложения насчет концепции условий мира, помимо "Формулы Зеленского".

В то же время Лавров добавил, что "если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Москва к этому готова".

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ убеждена в необходимости продолжать сегодня "специальную военную операцию" (войну) в Украине. Также в случае начала мирных переговоров страна-агрессор не будет прекращать военные действия, ведь "веры Киеву никакой нет".