Обсудят войну в Украине? Путин едет в Китай после вояжа Си Цзиньпина по Европе

Встреча должна состояться на днях

Вскоре после европейского турне, в ходе которого также обсуждалась российско-украинская война, китайский лидер Си Цзиньпин пригласил диктатора РФ Владимира Путина в Китай. Визит российского президента на долго откладывать не стали и запланировали сразу после недавнего третьего раунда челночной дипломатии по политическому урегулированию "кризиса в Украине" спецпредставителя правительства Китая по Евразии Ли Хуэя.

Так Путин встретится с лидером КНР 16-17 мая. Об этом пишут росСМИ.

По данным российских журналистов, встреча будет направлена на усиление партнерства и сотрудничества, а также планируетсія обсуждение актуальных проблем.

Запланировано, что лидеры государств:

подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия;

основательно обменяются мнениями о наиболее актуальных международных и региональных проблемах;

по итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов;

примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия лет культуры России и Китая;

программой предусмотрена встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном;

Путин также посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам ветерана Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Василия Богдана, российско-украинская война дает Китаю ряд преференций. И чем слабее будет РФ, тем быстрее Китаю удастся реализовать свои исторические территориальные претензии. Это касается земель, которые когда-то забрала у него монархическая Российская империя.