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Обсудят войну в Украине? Путин едет в Китай после вояжа Си Цзиньпина по Европе

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Автор
Си Цзиньпин и Владимир Путин Новость обновлена 14 мая 2024, 11:39
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото росСМИ

Встреча должна состояться на днях

Вскоре после европейского турне, в ходе которого также обсуждалась российско-украинская война, китайский лидер Си Цзиньпин пригласил диктатора РФ Владимира Путина в Китай. Визит российского президента на долго откладывать не стали и запланировали сразу после недавнего третьего раунда челночной дипломатии по политическому урегулированию "кризиса в Украине" спецпредставителя правительства Китая по Евразии Ли Хуэя.

Так Путин встретится с лидером КНР 16-17 мая. Об этом пишут росСМИ.

По данным российских журналистов, встреча будет направлена на усиление партнерства и сотрудничества, а также планируетсія обсуждение актуальных проблем.

Запланировано, что лидеры государств:

  • подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия;
  • основательно обменяются мнениями о наиболее актуальных международных и региональных проблемах;
  • по итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов;
  • примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия лет культуры России и Китая;
  • программой предусмотрена встреча Путина с премьером Госсовета КНР Ли Цяном;
  • Путин также посетит Харбин, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам ветерана Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенанта Василия Богдана, российско-украинская война дает Китаю ряд преференций. И чем слабее будет РФ, тем быстрее Китаю удастся реализовать свои исторические территориальные претензии. Это касается земель, которые когда-то забрала у него монархическая Российская империя.

Теги:
#Китай #Россия #Владимир Путин #Си Цзиньпин