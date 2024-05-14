Замість Сольського та Кубракова: Кабмін призначив двох в.о. міністрів

Рішенням Кабінету Міністрів було призначено тимчасових виконувачів обовʼязків міністра аграрної політики та продовольства України, а також міністра розвитку громад, території та інфраструктури. Так Тарас Висоцький став т.в.о. глави Мінаграполітики, а Василь Шкураков — т.в.о. Мінрозвитку громад.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у вівторок, 14 травня. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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