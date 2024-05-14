Замість Сольського та Кубракова: Кабмін призначив двох в.о. міністрів, що про них відомо

Уже працювали у цих відомствах

Рішенням Кабінету Міністрів було призначено тимчасових виконувачів обовʼязків міністра аграрної політики та продовольства України, а також міністра розвитку громад, території та інфраструктури. Так Тарас Висоцький став т.в.о. глави Мінаграполітики, а Василь Шкураков — т.в.о. глави Мінінфраструктури.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні у вівторок, 14 травня. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України, тимчасово покладено виконання обов’язків: Міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича; Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на Шкуракова Василя Олександровича", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Тараса Висоцького

Тарас Миколайович Висоцький — спеціаліст в області операційного менеджменту, маркетингових та ринкових досліджень, аналізу цінової кон'юнктури міжнародних і українських ринків сільськогосподарських культур.

Тарас Висоцький

Тарас Висоцький з 2019 по 2021 рік обіймав посаду заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 506-р його було призначено першим заступником Міністра аграрної політики та продовольства України.

Що відомо про Василя Шкуракова

Василь Олександрович Шкураков з 2005 по 2017 роки працював у Міністерстві фінансів України, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту, а з 2018 році працював в міністерстві на посаді заступника Міністра.

Василь Шкураков

З 2017 по 2018 рік обіймав посаду заступника гендиректора з економіки та фінансів ПрАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО". У 2020 році був призначений Генеральним директором ПрАТ "Укрфінжитло".

У серпня 2021 року був призначений першим заступником Міністра інфраструктури України.

Нагадаємо, що у четвер, 9 травня, Верховна Рада України слідом за Олександром Кубраковим звільнила міністра аграрної політики Микола Сольський, який продовжував виконувати свої обов’язки після виходу із СІЗО.

Раніше ми писали, що 9 травня ВАКС заарештував заступника міністра Сольського. А на Кубракова багато хто переклав відповідальність за руйнування Трипільської ТЕС.