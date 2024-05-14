"Дай Patriot" та "Ну зірка, кайф": Блінкен зіграв і заспівав у київському барі, реакція українців неоднозначна (відео)

Тепер у барі чекають на американського президента

Державний секретар США Ентоні Блінкен після обіду у культовій піцерії Києва відірвався у барі "БарменДиктат". Разом із гуртом він виконав популярну пісню Ніла Янга.

Відео виступи американського політика публікують у мережі. Більшість українців з гумором відреагували на концерт Блінкена, але знайшлися й ті, кому його виступ не сподобався.

Американський держсекретар зіграв на гітарі та заспівав пісню "Rockin’ In The Free World". Він змінив діловий костюм на джинси та чорну сорочку, щоб відпочити у барі після трудового дня.

На сторінці бару в Instagram подякували Ентоні Блінкену за виступ і сказали, що тепер чекають у гості президента США Джо Байдена.

У мережі українці жартують, що Ентоні Блінкен повторює найкращі роки студентських часів і хочуть гасити у вихідні так само як він у вівторок.

"Виступив у КПІ, а ввечері до бару на рок-музику. Прям як мої студентські роки", — написав народний депутат України Роман Грищук.

Однак, не всі так оптимістично відреагували на виступ держсекретаря США. Політичний діяч Борислав Береза назвав це "театром абсурду". У мережі в нього знайшлися однодумці.

"Блінкен грає у київському барі. Добре грає. І бар гарний. А сам Блінкен красава. Але в мене якесь дивне відчуття від усього, що відбувається, загалом. Особливо бачучі на події на фронті. Якийсь театр абсурду", — написав він.

Також "Телеграф" розповідав про те, що США та Україна укладуть договір про безпеку. За словами Ентоні Блінкена, документ діятиме 10 років і спрямований на те, щоб розвинути ВПК нашої країни.