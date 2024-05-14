"Дай Patriot" и "Ну звезда, кайф": Блинкен сыгаграл и спел в киевском баре, реакция украинцев неоднозначная (видео)

Теперь в баре ждут американского президента

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после обеда в культовой пиццерии Киева оторвался в баре "БарменДиктат". Вместе с группой он исполнил популярную песню Нила Янга.

Видео выступления американского политика публикуют в сети. Большинство украинцев с юмором отреагировали на концерт Блинкена, но нашлись и те, кому его выступление пришлось не по душе.

Американский госсекретарь сыграл на гитаре и спел песню "Rockin' In The Free World". Он сменил деловой костюм на джинсы и черную рубашку, чтобы отдохнуть в баре после трудового дня.

На странице бара в Instagram поблагодарили Энтони Блинкена за выступление и сказали, что теперь ждут в гости президента США Джо Байдена.

В сети украинцы шутят, что Энтони Блинкен повторяет лучшие годы студенческих времен и хотят тусить на выходных так же, как он во вторник.

"Выступил в КПИ, а вечером в бар на рок-музыку. Прям как мои студенческие годы", — написал народный депутат Украины Роман Грищук.

Однако не все так оптимистично отреагировали на выступление госсекретаря США. Политический деятель Борислав Береза назвал это "театром абсурда". В сети у него нашлись единомышленники.

"Блинкен играет в киевском баре. Хорошо играет. И бар хорош. А сам Блинкен красава. Но у меня какое-то странное чувство от всего происходящего в общем. Особенно видя события на фронте. Какой-то театр абсурда", — написал он.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что США и Украина заключат договор о безопасности. По словам Энтони Блинкена, документ будет действовать 10 лет и направлен на то, чтобы развить ВПК нашей страны.