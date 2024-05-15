Університет Вільних Народів знову готує ліквідаторів імперії

Розпочалось навчання студентів другого набору Університету Вільних Народів

11 травня 2024 року стартував новий курс унікального освітнього проєкту — Університету Вільних Народів. Слухачами Університету є лідери та активісти національно-визвольних рухів поневолених народів Чечні, Татарстану, Чувашії, Башкортостану, Карелії та ін. В рамках навчального курсу вони студіюватимуть історію визвольної боротьби, теорію державотворення, моделі соціально-економічного розвитку держави, елементи інформаційно-пропагандивної боротьби та ряд інших тематичних предметів. Викладачами Університету є провідні українські експерти з сфери дослідження визвольних рухів, правники, економісти та фахівці із спеціальних дисциплін. УВН продовжуватиме працювати в онлайн режимі, враховуючи усі безпекові аспекти щодо учасників навчання.

За словами керівника освітнього проєкту УВН Леонтія Шипілова, програма курсу запланована до кінця липня 2024 року. "Мета Університету другий рік поспіль лишається незмінною, – наголосив Леонтій Шипілов, – робота з представниками поки що поневолених народів поки що росії щодо їх якісного навчання та фахової підготовки управлінських, політичних еліт майбутніх національних держав".

Нагадаємо, що Університет Вільних Народів було організовано у листопаді 2023 року. Ініціаторами створення Університету Вільних Народів стали Організація Українських Націоналістів (бандерівців) та Антиімперський Блок Народів, в рамках інформаційно-політичного проєкту "Свобода народам". Метою УВН є вивчення теорії і практики національно-визвольної боротьби представниками поневолених народів так званої "російської федерації", які публічно підтримують Україну та прагнуть до створення власних незалежних держав на руїнах московської імперії.