Университет Свободных Народов снова готовит ликвидаторов империи

Началось обучение студентов второго набора Университета Свободных Народов.

11 мая 2024 года стартовал новый курс уникального образовательного проекта – Университета Свободных Народов. Слушателями Университета являются лидеры и активисты национально-освободительных движений порабощенных народов Чечни, Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Карелии и т.д. В рамках учебного курса они будут изучать историю освободительной борьбы, теорию создания государства, модели социально-экономического развития государства, элементы информационно-пропагандивной борьбы и ряд других тематических предметов. Преподавателями Университета являются ведущие украинские эксперты из сферы исследования освободительных движений, юристы, экономисты и специалисты по специальным дисциплинам. УВН будет продолжать работать в онлайн режиме, учитывая все аспекты безопасности относительно участников обучения.

По словам руководителя образовательного проекта УВН Леонтия Шипилова, программа курса намечена до конца июля 2024 года. "Цель Университета второй год подряд остается неизменной, — подчеркнул Леонтий Шипилов, — работа с представителями пока порабощенных народов пока России относительно их качественного обучения и профессиональной подготовки управленческих, политических элит будущих национальных государств".

Напомним, что Университет Свободных Народов был организован в ноябре 2023 года. Инициаторами создания Университета Свободных Народов стали Организация Украинских Националистов (бандеровцев) и Антиимперский Блок Народов в рамках информационно-политического проекта "Свобода народам". Целью УВН является изучение теории и практики национально-освободительной борьбы представителями порабощенных народов так называемой российской федерации, которые публично поддерживают Украину и стремятся к созданию собственных независимых государств на руинах московской империи.