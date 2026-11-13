Отримував нагороду від Стефанчука та обіцяв Києву "страшний обстріл": хто такий маг Веліар

За обіцяні "консультації" та "обряди" мати хлопчика переказала 60 тисяч гривень

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Києві повідомили про підозру езотерику Богдану Оріщенку, відомому як "маг Веліар". За даними слідства, він отримав 60 тисяч гривень від матері семирічного хлопчика, обіцяючи допомогти дитині за допомогою магічних обрядів.

Веліар неодноразово з'являвся в медіа, продавав езотеричні послуги, передбачав масштабні обстріли України та навіть отримав відзнаку "Гордість і слава України" за участі Руслана Стефанчука. "Телеграф" розповість, чим відомий Оріщенко, за що його відзначили та як він опинився в центрі уваги правоохоронців.

За що Веліару повідомили про підозру

Правоохоронці офіційно не розголошують імені, але, як пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах, ідеться про Богдана Оріщенка.

За версією слідства, у травні 2025 року до езотерика звернулася мати семирічного хлопчика з тяжким діагнозом і розладами поведінки, які потребують корекції. Скориставшись її вразливим психологічним станом, чоловік переконав оплатити "консультації" та "обряди". Жінка переказала загалом 60 тисяч гривень, проте жодного ефекту така "допомога" не дала.

"Дії "мага" кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки)", – повідомила Київська міська прокуратура.

Телешоу, акція біля Лаври та платні "зцілення"

Як писав MediaSapiens, Оріщенко народився в Добропіллі на Донеччині. Він називає себе тарологом, демонологом і "коронованим магом зі світовим іменем", видає езотеричні книжки та власні карти Таро.

У 2023 році Веліар влаштував "відспівування" Володимира Путіна й патріарха Кирила біля Києво-Печерської лаври. Також він з’являвся в програмі "Ле маршрутка" з Лесею Нікітюк на Новому каналі – у випуску про нібито "магічний фронт" війни. Його комерційні пропозиції охоплюють консультації, ритуали, "марафони" та "магічні" товари.

У тому ж році Оріщенку вручили відзнаку "Гордість і слава України". Сам він пояснював нагородження благодійними внесками та допомогою ЗСУ.

За уточненням MediaSapiens, відзнака недержавна: її організували Міжнародний благодійний фонд "Незламна українська нація" та інформаційно-видавничий центр "Галактика". Підпис голови Верховної Ради Руслана Стефанчука стояв на вітальних листах до нагородження.

Державні нагороди України визначені законом і вручаються після указу президента. Водночас на сайті проєкту "Гордість і слава України" цю відзнаку названо громадською, а постановою від 2 березня 2018 року передбачено її заснування Нагородною радою.

Відзнаку "Гордість і слава України" організували недержавні структури Джерело: Відкриті джерела

На вітальному листі до нагородження Оріщенка є підпис Руслана Стефанчука Джерело: Відкриті джерела

Як "Телеграф" писав 26 червня 2026 року з посиланням на розслідування народного депутата від "Голосу" Ярослава Железняка, Веліар пропонував "консультації щодо зниклих" за 5 тисяч гривень. У розслідуванні описали й "зцілення" тяжкохворої дитини за 1100–1500 євро: коли покращення не настало, езотерик запропонував повторний платний обряд. Наведений у матеріалі офіційний дохід його ФОП за 2025 рік становив 9 мільйонів гривень.

Ярослав Железняк подав заяви до Бюро економічної безпеки та Національної поліції щодо діяльності мага Веліара та Марії Тихої.

Марія Тиха (справжнє ім’я — Марія Ареф’єва) — українська блогерка та езотерикиня, яка називає себе спадковою відьмою-некроманткою. Вона стала відомою після участі у шоу "Битва екстрасенсів" на СТБ, веде соцмережі та пропонує платні магічні консультації й ритуали.

За твердженням Железняка, Тиха могла брати гроші за консультації, навчання та обряди, а після отримання оплати припиняти спілкування з клієнтами. Як приклад депутат навів історію жінки, яка у квітні 2025 року переказала езотерикині 12 тисяч гривень через хворобу матері.

"Страшніший обстріл" і амулет за 9 тисяч

Веліар активно веде соцмережі, зокрема на його каналі в YouTube майже 150 тисяч підписників, ще майже 48 тисяч користувачів підписані на його ТікТок. Там він робить розклади за картами Таро та ділиться прогнозами.

На YouTube-каналі Веліар публікує прогнози про обстріли та рекламує платні товари

В останньому відео від 9 листопада на своєму каналі Веліар заявив, що карти Таро та власні відчуття вказують йому на нову масовану атаку на Україну.

"Я відчуваю, що ворог підготував набагато страшніший обстріл. Сильний балістичний і шахедний комбінований удар", – заявив езотерик Богдан Оріщенко, відомий як "маг Веліар".

У цьому "передбаченні" він називає термін до середи–четверга та тривалість атаки півтори доби. Стверджує, що ракети полетять на Київ, Київщину, захід і південь України. Серед цілей перелічує енергетику, підстанції, житлові будинки, залізницю та мости через Дніпро, а серед наслідків – перебої зі світлом, водою і зв’язком.

Між "прогнозами" Веліар рекламує "золотого тельця" за 9 тисяч гривень замість 13 тисяч, обіцяючи покупцям багатство й удачу на сім поколінь. У тому самому відео пропонує свічку-гарбуз за 1300 гривень, якій приписує здатність прибирати "вроки", "прокляття" та інші "негативні програми".

За золотого тельця Веліар обіцяв покупцям багатство й удачу на сім поколінь

Свічка-гарбуз із реклами езотерика нібито прибирає "вроки"

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Telegram набирає обертів нова схема від шахраїв.