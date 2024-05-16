"Укрнафта" Корецького закупляє паливо в компанії санкційного російського мільярдера, — експерт

Михайло Шнайдер розкритикував держкомпанію за зловживання та попередив, що державні кошти можуть опинитися в руках росіян

Збільшення імпорту бензину та дизелю в Україну найбільшою нафтогазовидобувною компанією країни — "Укрнафтою" — стало закономірним результатом, адже обсяги власного видобутку суттєво знизились. І причини цієї негативної тенденції сформувались ще 2023-го.

Про це заявив політичний експерт Михайло Шнайдер у себе в Facebook.

"І смішно і Грішно. "Укрнафта" продовжує нарощувати обсяги імпортних поставок пального від світових виробників до України". Саме про таке "досягнення" найбільша нафтовидобувна компанія країни відзвітувала наприкінці березня цього року. Начебто все гарно звучить. Але, нам вочевидь, хотілось би почути від українського держпідприємства звіти про збільшення випуску ВЛАСНИХ нафтопродуктів. Проте оскільки добовий видобуток нафти з початку року не тільки не виріс, а навіть скоротився на 5% — про що "Укрнафта" сором’язливо мовчить вже другий місяць поспіль — збільшення імпорту бензину та дизелю абсолютно закономірний результат", — пише він.

Як нагадує експерт, ця тенденція сформувалась вже минулого року, коли приблизно 55% реалізованих нафтопродуктів були вироблені з власної нафти "Укрнафти", "а решту закрили за рахунок покупної нафти та імпорту нафтопродуктів".

"Цьогоріч на тлі проблем із видобутком, ця тенденція має шанси стати закономірністю. За оцінками експертів, минулого року "Укрнафта" імпортувала приблизно 300 тисяч тонн нафтопродуктів. Проте інформації про ці закупівлі ви не знайдете на "Прозорро" — ані оголошень про тендери, ані звітів про укладені договори. Ціни, умови, контрагенти — все це залишається втаємниченим від широкого загалу", — аргументує Шнайдер.

Експерт також додає: нещодавно стало відомо, що одним з найбільших постачальників імпортних нафтопродуктів для "Укрнафти" цього року стало ТОВ "Альянс Енерго Трейд". Договір між компаніями був укладений 29 січня 2024-го "в обхід тендерних процедур".

"В лютому-квітні поточного року "Укрнафта" вже придбала у цього постачальника дизельне паливо на суму понад 1,5 млрд грн. За інформацією "Наших Грошей" та Telegraf ця компанія входить в орбіту контролю російського мільярдера чеченського походження Муси Бажаєва, який перебуває на сьогодні під санкціями України, ЄС, Великобританії, Швейцарії та Канади. Пікантність ситуації додає і той факт, що "Укрнафта" декларує себе головним постачальником дизелю для ЗСУ, а це значить, що державні кошти можуть опинитись в кишенях російських бенефіціарів", — продовжує експерт.

За його словами, цей контракт з ТОВ "Альянс Енерго Трейд" не єдине, що пов'язує ці дві компанії: в лютому-2024 "Альянс" разом з державною "Укрнафтою" технічно розділили тендер "Укргазвидобування" на купівлю 22,5 тисяч тонн дизельного палива загальною очікуваною вартістю 1,17 млрд грн. Загальний об'єм був розділений на 6 рівних лотів і 3 з них на загальну суму 582,57 млн грн без конкуренції взяв "Альянс Енерго Трейд". Інші 3 лоти вартістю 583,3 млн грн дістались "Укрнафті".

"Тоді "Альянс Енерго Трейд" виступив номінальним конкурентом державної компанії, виставивши заявки за збільшеною ціною, але торгуватись не став і віддав перемогу "Укрнафті". Таку ситуацію важко оцінити інакше ніж узгоджені дії та спотворення конкуренції з боку найбільшого національного постачальника нафтопродуктів — "Укрнафти" та одного з найбільших імпортерів палива — "Альянс Енерго Трейд". Тож робимо висновки, друзі. Хоча тут і так все максимально зрозуміло", — підсумував Михайло Шнайдер.