Не все одразу: що буде в електронному кабінеті військовозобов'язаного з 18 травня – відповідь Міноборони

Функціонал кабінету поступово збільшуватиметься

Разом із набранням чинності новим законом про мобілізацію в Україні почне працювати і електронний кабінет військовозобов’язаного. У день старту у нього буде урізаний функціонал.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. За його словами, кабінет військовозобов’язаних "має запрацювати" із завтрашнього дня, 18 травня. При цьому кабінет запрацює з урізаним функціоналом, але оновити облікові дані в ньому вже можна буде.

"Має запрацювати, але це буде MVP-версія (мінімально життєздатний продукт). Далі додаватимуться нові функції, але зараз можна буде оновити свої дані. Насамперед йдеться про електронну пошту, номер телефону і місце проживання", — сказав Лазуткін.

Нагадаємо, що все про електронний кабінет військовозобов’язаного, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

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