Не все сразу: что будет в электронном кабинете военнообязанного с 18 мая - ответ Минобороны

Функционал кабинета будет постепенно увеличиваться

Вместе со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине начнет работать и электронный кабинет военнообязанного. В день старта у него будет урезанный функционал.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. По его словам, кабинет военнообязанных "должен заработать" с завтрашнего дня, 18 мая. При этом кабинет заработает с урезанным функционалом, но обновить учетные данные в нем уже будет можно.

"Должен заработать, но это будет MVP-версия (минимально жизнеспособный продукт). Будут дальше добавляться новые функции, но в настоящий момент можно будет обновить свои данные. Прежде всего речь идет об электронной почте, номере телефона и месте проживания", — сказал Лазуткин.

Напомним, что все об электронном кабинете военнообязанного, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

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