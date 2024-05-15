У новому законі про мобілізацію є деякі важливі моменти: що зміниться для жінок із 18 травня

На військовий облік потрібно стати тим, хто має певну освіту

Уже з 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію в України, який передбачає зміни для військовозобовʼязаних. Проте у цей перелік не входять жінки.

Хоча деякі категорії можуть бути мобілізовані на службу. Про це йдеться у законі №10449..

Мобілізація жінок за новим законом

Українок, згідно з новим законом про мобілізацію, можуть призвати на службу лише за добровільною згодою. Тобто про примусову мобілізацію не йдеться.

Доповнена стаття 1 закону "Про військовий обов'язок та військову службу" передбачає обовʼязковий облік для жінок, які придатні до служби за станом здоров'я та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність.

Добровільно на облік можуть стати жінки зі спеціальністю та/або професією, спорідненою з військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку Міноборони України.

Жінки, які стоять на військовому обліку, можуть бути призвані до армії або залучені до робіт із забезпечення оборони України лише добровільно у воєнний час. У мирний час — за контрактом на військову службу та військовий резерв теж добровільно.

У законі прописана гендерна рівність, за якою жінки можуть виконувати військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять службу.

Військовий облік для жінок-медиків

Українки з медичною, або фармацевтичною освітою мали стати на облік у ТЦК з 1 жовтня 2023 року. За поясненням МОЗ, це не означає мобілізацію, адже облік необхідний лише для узагальнення даних про резерв медиків в Україні.

Згадана норма про військовий облік жінок-медиків діє з 1992 року. Згідно з нею, обліку підлягають ті, хто відповідає віковим (до 60 років) та медичним критеріям проходження служби (визначаються військово-лікарською комісією).

Водночас жінки-медики можуть виїжджати за межі України під час воєнного стану незалежно від того, стоять вони на обліку чи ні.

З якими спеціальностями жінки мають стати на військовий облік:

фізична терапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія та експертиза;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології.

Хто з жінок-медиків не підлягає мобілізації

Жінки-медики, які стали на облік військовозобов'язаних, не підлягають призову за мобілізацією, якщо вони заброньовані або визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров'я (на строк до 6 місяців).

Навіть за добровільною згодою мобілізації не підлягають ті, у кого:

троє та більше дітей молодше 18 років;

дитина з інвалідністю (до 18 чи 23 років залежно від групи);

усиновлена дитина молодше 18 років;

якщо жінка-медик сама виховує дитину (дітей) до 18 років або зайнята постійним доглядом.

Хто не зможе мобілізуватись та які умови для звільнення

Жінки-військовослужбовці можуть бути звільнені через наявність дитини (дітей) молодше 18 років. А також у зв'язку з вагітністю та відпусткою для догляду за дитиною до 3 років (до 6 років при необхідності, яка визначається медичним висновком).

Не зможуть мобілізуватися:

за наявності дитини віком до 18 років, якщо чоловік теж проходить службу;

визнані непридатними за станом здоров'я чи віком;

матері-одиначки;

опікуни дитини з інвалідністю;

дружини осіб з інвалідністю І чи ІІ груп;

дружини осіб з інвалідністю III групи (втрата кінцівки, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів, онкологія чи психічні вади);

ті, у кого один із батьків має інвалідність І чи ІІ груп або ті, у кого один із батьків чоловіка має інвалідність І чи ІІ груп (якщо більше немає не військовозобов'язаних, які зможуть за ними доглядати);

якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти на війні;

якщо близьким родичам надали звання "Герой України".

Також не підлягають призову заброньовані робітниці, здобувачки вищої освіти, на денній формі, докторанти та інтерни.

Загальновійськова підготовка для жінок

За новим законом про мобілізацію було скасовано строкову службу в Україні та запроваджено базову, яка має розпочатися з 1 вересня 2025 року. У воєнний час вона триватиме протягом 3 місяців, а ті, хто її пройшов, не будуть призвані за мобілізацією до досягнення 25 років.

До такої служби можуть бути залучені придатні за станом здоров'я особи, яким виповнилося 18 років, та особи, які не досягли 25-річного віку. При цьому громадяни можуть обрати рік проходження базової служби до 24 років. Жінки ж зможуть проходити таку службу лише добровільно.

Крім того, в установах вищої освіти всіх форм власності запроваджується базова загальновійськова підготовка (як окрема дисципліна). Жінки проходитимуть її теж на добровільних засадах.

Мобілізація жінок у майбутньому

Зауважимо, що речниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва наполягає, що Україна має покінчити зі старомодним менталітетом щодо жінок і перейти до призову на службу за ізраїльським зразком. Вона вважає, що потрібно готуватися до того, що найближчими роками доведеться мобілізувати і жінок.

"Наша Конституція каже, що обов'язок кожного українця — захищати батьківщину, тому буде правильно, якщо жінки також будуть служити… Наш північний сусід просто так не зникне. Протягом сотень років вони неодноразово нападали на нас. Як і Ізраїль, ми маємо бути готові до цього, а це означає, що потрібно навчати чоловіків та жінок, щоб вони були готові до війни", — заявила вона.

За даними Центра протидії дезінформації при РНБО, питання мобілізації жінок не стоїть на порядку денному. Жоден закон, що стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Це питання на сьогодні не актуальне і не розглядається органами влади.

Раніше "Телеграф" писав про те, які правила діятимуть для чоловіків призовного віку з набуттям новим законом чинності.