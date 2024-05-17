Зеленский подписал закон о штрафах для уклонистов: сколько придется платить нарушителям с 18 мая

Новый закон увеличит целый ряд штрафов

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая подписал закон о повышении штрафов для уклонистов. Он вступит в силу уже завтра, одновременно с новым законом о мобилизации.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Согласно им, 17.05.24 законопроект был возвращен в Раду с подписью президента. Нардепы проголосовали за него еще в начале мая.

Какие штрафы теперь грозят уклонистам

Законопроект №10379 увеличил размер штрафов, касающихся военного учета:

в мирное время — от 3 400 до 5 100 гривен

в военное время (или повторное нарушение) — от 17 000 до 25 500 гривен

Также увеличил размер штрафов за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан — от 5 100 до 8 500 гривен

для должностных и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 гривен

И за уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен

для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен

Однако увеличение штрафов это еще не все нововведения этого закона. Главные изменения уже подробно разбирал "Телеграф" в своем материале. Прочитать его вы можете, перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет в электронном кабинете военнообязанного с 18 мая.