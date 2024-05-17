Мужчины за границей снова смогут получать консульские услуги: названы условия

Изменения коснутся почти всех

С завтрашнего дня, 18 мая, чтобы получить консульские услуги за границей, которые были приостановлены ранее, мужчинам призывного возраста необходимо будет иметь при себе военно-учетный документ в бумажном или электронном виде. Только после предъявления такого документа можно будет получить ту или иную услугу.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел. Отмечают, что "техническая пауза" в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг от отдельной категории граждан Украины подошла к концу.

"МИД Украины уже дало распоряжение зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая возобновить согласно действующему законодательству прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что через несколько недель технической паузы специалисты МИД актуализировали нормативные документы и внесли определенные изменения в систему. Это позволило привести консульскую деятельность в соответствие с обновленным законом о мобилизации.

С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, должны подавать свой военно-учетный документ в бумажном (ВУД) или электронном виде (е-ВУД) наряду с документами, необходимыми для получения той или иной консульской услуги.

При этом обращают внимание, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ.

В случае, если у мужчины нет бумажного документа, а электронный кабинет призывника еще не заработал, советуют воспользоваться альтернативной опцией: стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета, и тогда подать заявление на получение консульской услуги без электронного или бумажного военно-учетного документа. Однако такая альтернатива только временная.

"Если у гражданина нет ни бумажного ВОД, ни загранпаспорта, то необходимо дождаться 18 июня, когда в электронном кабинете призывника появится возможность сформировать электронный военно-учетный документ. Сформировав такой документ, гражданин сможет обратиться с ним в консульское учреждение для оформления заграничного паспорта", — говорится в сообщении.

Для граждан, не имеющих загранпаспорта, также остается доступной возможность оформления удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт").

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, какое заявление сделал министр МИД Дмитрий Кулеба, в отношении мужчин, находящихся за границей.