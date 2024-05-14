Чоловіки за кордоном зможуть отримати консульські послуги по QR-коду: нардеп розповів подробиці

Оновлення даних буде відбуватись в е-кабінеті

Чоловіки мобілізаційного віку, які проживають за межами України, зможуть отримати консульські послуги за кордоном по QR-коду. Він буде згенерований в електроному кабінеті після оновлення персональних даних.

Щоб отримати цей QR-код, чоловіку доведеться відповісти на декілька запитань та вказати особисте ставлення до військової служби. Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в інтерв’ю Radio NV.

"Я думаю, що електронний кабінет запрацює протягом наступного тижня вже і за кордоном, будь-який громадянин України зможе оновити свої персональні дані… Після того, як громадянин України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном, оновить свої персональні дані (а йдеться про дуже обмежену кількість персональних даних, а саме місце фактичного проживання, засіб комунікації та відношення до військової служби), зможе отримати згенерований QR-код. І цей QR-код буде свідченням того, що громадянин виконав вимоги закону і зможе отримувати відповідні консульські послуги за кордоном", ― сказав Веніславський.

Нардеп зазначив, що інформаційна кампанія про обов’язкове повернення чоловіків з-за кордону для оновлення даних була створена ворогом. Саме через це ніби й виникли черги.

"Я думаю, що зараз цей ажіотаж і штучно створена інформаційна кампанія, зокрема і ресурсами ворога, про те, що громадяни України будуть примусово повертатися на територію України, зіграли злий жарт, що виникли черги, які змусили якимось чином реагувати Міністерство закордонних справ. Думаю, що з 18 травня ситуація зміниться, і певна кількість людей, які будуть шукати прихисток або отримувати якісь документи іноземної країни, я не виключаю, що вона буде, але вона точно не буде мати масового характеру", ― сказав Веніславський.

У Міністерстві зовнішніх справ (МЗС) України обмежили доступ до консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку. Це рішення назвали тимчасовим. Користування послугами буде відновлення після оновлення даних в електронному кабінеті.

Нагадаємо, що через це рішення тимчасово припинили видавати паспорти за кордоном. Це викликало ажіотаж у консульствах. Проте нещодавно Рада дозволила видавати паспорти українцям в інших країнах.

Раніше "Телеграф" писав, що треба зробити кожному військовозобов’язаному з 18 травня. Саме у цю дату набуває чинності новий закон про мобілізацію.