"Неповага та примітивна оцінка": Мінкульт різко відповів на хейт про "броню" для пересувного цирку України

Співробітники культури важливі для "духовної обороноздатності", кажуть у Мінкульті.

У Міністерстві культури вирішили прокоментувати новину про те, що "Пересувний цирк України" набув статусу критично важливого підприємства. Цей статус дозволяє частині працівників бути заброньованими від мобілізації.

Відповідне роз’яснення оприлюднено на сайті МКІП. Зокрема, там зазначили, що українська культура сьогодні є важливим "інструментом стійкості та опору російській агресії", а тому кожен співробітник цієї галузі є важливим для забезпечення "духовної обороноздатності".

У відомстві нагадали, що перелік критичних підприємств у сфері культури було створено у січні 2023 року і з того часу не змінювалося.

При цьому там зазначили, що рішення щодо кожної людини, яка підлягає бронюванню, приймається окремо комісією Мінкульту, Генштаб ЗСУ та Мінекономіки, а з початку вторгнення броню отримали лише 1150 працівників сфери культури та близько 700 медійників.

"Вважаємо, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа – це неповага до людей, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і в цілому значення культури в країні, що воює", — йдеться у повідомленні.

Міністерство також зазначило, що співробітники "Дирекції пересувних циркових колективів України" займаються організацією вистав у найвіддаленіших місцях нашої країни. У тому числі й на деокупованих територіях. До того ж вона подала на бронювання список лише із 14 осіб.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам внести оновлену, більш справедливу ухвалу про бронювання найближчим часом.