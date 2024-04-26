У Мінкульті пояснили щодо броні для співробітників цирку: потрапляють одразу під п'ять критеріїв

У Мінкульт назвали критерії, за якими визначали критично важливий статус цирків

У Міністерстві культури пояснили, чому цирки визнані критично важливими об’єктами економіки України, а співробітники підлягають бронюванню від мобілізації. У відомстві озвучили критерії, за якими визначали цей статус.

Про це повідомляє LIGA.net. При цьому кількість працівників цирку, заброньованих від мобілізації, публічно називати у відомстві відмовилися.

Так, у Мінкульті пояснили, що критерії, які надають установі статус "критично важливої для функціонування економіки", затверджено постановою Кабміну від 27 січня 2023 року №76 та наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 10 березня 2023 року №106.

Цирки підходять під цей статус відразу за п’ятьма критеріями:

організації чи установі надано статус національної;

за організацією закріплено державне майно на праві господарського ведення чи оперативного управління;

організація здійснює діяльність у сфері культури та протягом попереднього календарного року реалізували не менше ніж 500 циркових вистав мінімум у 10 областях України, та/або має у штаті понад 100 артистів та/або має не менше 50 циркових номерів різних жанрів;

організація не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати працівників організації за останній квартал не менший за розмір середньої зарплати в регіоні на IV квартал 2021 року.

Щодо кількості заброньованих працівників цирків, то в Міністерстві культури та інформаційної політики не стали її озвучувати. У відомстві заявили, що ця інформація має обмежений доступ.

Нагадаємо, що про бронювання співробітників "Пересувного цирку України" стало відомо 8 квітня 2024 року. Також Мінкульт забронював від мобілізації працівників сфери культури та медіа. У мережі таке рішення одразу викликало хвилю мемів та жартів, а також різку критику та непорозуміння. Однак у міністерстві звинуватили громадян у неповазі до роботи діячів культури та примітивній оцінці.

Також "Телеграф" розповідав, що "броню" від мобілізації зможуть отримати й помічники нардепів. У новому законі про мобілізацію прописано їх допустиму кількість.