"Не заміняють один одного": юрист пояснив, чим відрізняються е-кабінет та "Оберіг" і до чого тут застосунок "Резерв+"

Е-кабінет не може повністю замінити похід до ТЦК

З 18 травня українці зможуть користуватись електронним-кабінетом військовозобов'язаного, який буде представлено у вигляді застосунку "Резерв+". Це не те ж саме, що й електронна база призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Про це повідомляє юрист компанії "MORIS" Ростислав Соботник "УП. Життя". За його словами, е-кабінет – це застосунок "Резерв+", за допомогою якого вищевказані особи онлайн можуть подавати до ТЦК інформацію про себе.

"Також він дає можливість перевірити наявність ваших персональних даних у реєстрі "Оберіг" – раніше це можливо було зробити лише через особисте звернення в територіальних центрах комплектування", – зауважив Ростислав Соботник.

Чим же відрізняються е-кабінет "Резерв+" та база "Оберіг"

Зазначається, що остання наповнюється автоматично й містить дані з різних державних реєстрів – Державної податкової служби, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Державної прикордонної служби, Міністерства освіти та науки, Державної міграційної служби тощо. А е-кабінет – це окремий вебсервіс, в який підтягуються дані з "Оберегу". Так, вони пов'язані між собою, але не заміняють один одного.

При цьому юрист наголосив, що е-кабінет не може повністю замінити похід до ТЦК, адже реєстрація в електронному кабінеті спрямована на оновлення даних. Вона не звільняє від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"База даних "Оберіг" наразі не підтягує інформацію з Міністерства охорони здоров’я, тому інформації про стан здоров’я в е-кабінеті також не буде – як і дистанційного проходження ВЛК", — каже Соботник.

Він акцентував, що українці за кордоном зможуть оновлювати дані в е-кабінеті. При цьому реєстрація в застосунку "Резерв+" добровільна. Проте оновлення даних у ТЦК обов'язкове від 18 травня, тому це можна зробити і офлайн особисто у відповідній установі.

"У новому законі про мобілізацію не передбачено розсилання електронних повісток. Отже, немає норми про те, що їх надсилають через е-кабінет", — додає юрист.

Раніше "Телеграф" писав, що в Раді розповіли про застосунок "Резерв+" та роботу ЦНАП.