Разрабатывали в школе? С приложением "Резерв+" возник неожиданный конфуз

В коде нашли неожиданный момент

В субботу, 18 мая, в Украине заработало приложение "Резерв+", в котором можно обновить данные для ТЦК. Но пользователи соцсетей заметили интересный момент – приложение вероятнее всего было сделано на основе школьного приложения "Мрия".

Об этом написал советник партии по вопросам кибербезопасности "Демократический Топор", представитель Украинского киберальянса Андрей Баранович под псевдонимом Sean Brian Townsend на своей странице в Facebook.

На фото, которое он опубликовал видно, что в коде никто не переименовал поля типа "домашнее задание" или "сообщите ребенку, что теперь можно".

Также в коде есть строки, в которых прописывается представление домашних заданий, пропущенные занятия, оценки классного руководителя или сообщения родителей, их дети находятся в укрытии.

Стоит также отметить, что в СМИ обратили внимание на то, что сервер на котором производился приложение принадлежит чешской компании по разработке программного обеспечения с 10 офисами, три из которых — российские. Чиновники США недавно заявляли, что Россия нацелена на серверы JetBrains для потенциальных сделок.

"Резерв+" что известно

Приложение доступно для скачивания из App Store (здесь) и Google Play (здесь). Это удобный способ пройти обязательную процедуру и увидеть, какая информация находится в реестре "Оберег".

В приложение "Резерв+" подтянется информация из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Она будет содержать дату обновления данных, ФИО, дату рождения, ИНН, а также при наличии — сведения о бронировании и отсрочке, дате прохождения медкомиссии и пригодности/непригодности, военно-учетной специальности и т.д.

Обратите внимание! До 18 июня 2024 приложение будет работать в тестовом режиме. Затем в нем появится QR-код. Отметим, представители ТЦК, полиции и пограничники получили право проверять военно-учетные документы. Штрих-код в военном билете или QR-код в приложении покажет, что лицо обновило свои данные.

Приложение "Резерв+" не станет полноценным ТЦК в смартфоне и через него не будут посылаться повестки для явки в военкомат на медицинскую комиссию. По-прежнему повестка должна вручаться лично и под подпись.

Ранее "Телеграф" писал, что с 18 мая военнообязанным могут присылать еще один документ — требование прибыть в ТЦК.