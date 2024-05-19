"Чтобы могли выполнить свой долг": может ли украинцам прийти повестка в "Резерв+", ответ Минобороны

Способ оповещения граждан не менялся

В субботу, 18 мая, в Украине заработало приложение "Резерв+", в котором можно обновить данные для ТЦК. При этом повестки через него не будут рассылать.

В этом заверили в Минобороны. Военные объяснили, что в настоящий момент в украинском законодательстве даже не предусмотрено понятие "электронная повестка", а поэтому ждать их в новом приложении не нужно.

"То есть способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на сейчас точно никому не придет повестка. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли увидеть именно информацию о себе из "Оберега" и могли выполнить свой законный долг — обновить данные", — сказала заместитель министра обороны Катерина Черногоренко.

Напомним, ранее мы писали о том, что с приложением "Резерв+" возник неожиданный конфуз. Как оказалось, оно, вероятно, было сделано на основе школьного приложения "Мрия". Более того, в СМИ обратили внимание на то, что сервер на котором производился приложение принадлежит чешской компании по разработке программного обеспечения с 10 офисами, три из которых — российские.