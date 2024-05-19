"Буде набагато гірше": боєць ДШВ доступно пояснив, що буде з українцями, якщо Росія переможе

Війна ближче, ніж здається

Люди мають відчути, що небезпека є і вона реальна. Якщо не встоїмо зараз, нас і наших дітей поженуть штурмувати Тису, впевнений боєць служби зв'язків із громадськістю 77-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Віктор Петрович.

Саме такою він бачить головну мотивацію мобілізовуватися. Свою думку боєць на позивний "Палуніца" висловив журналістці "Телеграфу" Вікторії Кушнір. Повне інтерв’ю з бійцем читайте у матеріалі: "Якщо не встоїмо, Путін відправить наших дітей штурмувати Тису", — боєць ДШВ про штурми на Харківщині й те, за що він воює.

"Всі думають, що це фантастика чи страшилка, але так воно і буде. Росією керує людина, яка спробувала у своєму житті все. Він може і найкращі наркотики вживати й вбивати людей для садистського задоволення. Він настільки залежить від адреналіну і війна в цьому сенсі дала йому відчуття чогось нового. Він (Путін. — Ред.) буде йти стільки, скільки зможе", — зазначив боєць.

На тимчасово окупованих територіях України, російські окупанти насильно мобілізують людей. Інформація про це постійно просочується в ЗМІ.

За словами Віктора, ті, хто раніше думав, що не буде війни, вважали, що все це неможливо, зараз думають, що в окупації їх не будуть мобілізовувати. Проте вони помиляються.

"Яка ще нам треба мотивація? Щоб мою жінку не ґвалтували росіяни, щоб мій будинок не розбомбили, аби моїй дитині не довелось ховатися за кордоном від росіян. Та й взагалі: куди тікати? У Польщу? То наступною буде Польща. Тож треба прийняти якийсь виклик", — впевнений військовий.

"Навіть якщо ти думаєш, що, припустимо, Україна не виграє, буде окупація, а тебе не зачепить, — в будь-якому разі зачепить. Буде набагато гірше, якщо влада буде не українська. Краще вже хай будуть ці політики, які тобі не подобаються, бо це набагато краще, аніж одна тоталітарна особа", — наголошує Віктор.

Боєць впевнений, людям треба усвідомити небезпеку, усвідомити те, наскільки вона реальна.

"Треба розуміти ризики й брати відповідальність на себе", — зазначив воїн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про все, що потрібно знати військовозобов'язаним про мобілізацію з 18 травня.