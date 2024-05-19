"Будет гораздо хуже": боец ДШВ доступно объяснил, что будет с украинцами, если Россия победит

Война ближе, чем кажется

Люди должны почувствовать, что опасность есть и она реальна. Если не устоим сейчас, нас и наших детей погонят штурмовать Тису, уверен боец службы по связям с общественностью 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Виктор Петрович.

Именно так он видит главную мотивацию мобилизовываться. Свое мнение боец на позывной "Палуница" высказал журналистке "Телеграфа" Виктории Кушнир. Полное интервью с бойцом читайте в материале: "Если не устоим, Путин отправит наших детей штурмовать Тису", — боец ДШВ о штурмах Харьковской области и то, за что он воюет.

"Все думают, что это фантастика или страшилка, но так оно и будет. Россией управляет человек, попробовавший в своей жизни все. Он может и лучшие наркотики употреблять и убивать людей для садистского удовольствия. Он настолько зависит от адреналина и война в этом смысле дала ему ощущение чего-то нового. Он (Путин. — Ред.) будет идти столько, сколько сможет", — отметил боец.

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты насильственно мобилизуют людей. Информация об этом постоянно просачивается в СМИ.

По словам Виктора, те, кто раньше думал, что не будет войны, считали, что все это невозможно, сейчас думают, что в оккупации их не будут мобилизовывать. Однако они ошибаются.

"Какая еще нам нужна мотивация? Чтобы мою женщину не насиловали россияне, чтобы мой дом не разбомбили, чтобы моему ребенку не пришлось прятаться за границей от россиян. Да и вообще: куда бежать? В Польшу? Следующей будет Польша. Так что надо принять какой-то вызов", — уверен военный.

"Даже если ты думаешь, что, допустим, Украина не выиграет, будет оккупация, а тебя не коснется, — в любом случае заденет. Будет гораздо хуже, если власть будет не украинская. Лучше уж пусть будут эти политики, которые тебе не нравятся, потому что это гораздо лучше, чем одно тоталитарное лицо", — отмечает Виктор.

Боец уверен, что людям нужно осознать опасность, осознать то, насколько она реальна.

"Нужно понимать риски и брать ответственность на себя", — отметил воин.

Напомним, ранее Телеграф писал обо всем, что нужно знать военнообязанным о мобилизации с 18 мая.