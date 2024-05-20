Через мобілізацію: на кордоні затримали брата скандального експрокурора, який запам'ятався гучним весіллям

Інкримінують перешкоджання діяльності ЗСУ

У четвер, 16 травня, на пункті пропуску "Шегині – Медика", що на кордоні з Польщею затримали підприємця Тараса Ільницького, який є рідним братом скандального львівського експрокурора Ростислава Ільницького. Останній, нагадаємо, у жовтні 2023 року відгуляв гучне весілля, а вже у грудні був оголошений у розшук через підозру у підробці документів і не тільки.

Тараса Ільницького підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, повідомляє видання Zaxid.net. Згідно з матеріалами справи, підприємець ігнорував розпорядження ТЦК й відмовлявся вручати повістки своїм працівникам.

"Досудове розслідування встановило, що у період з 18 квітня по 10 листопада 2023 року Тарас Ільницький перебував на посаді директора ТОВ "МКС Бетон" та перешкоджав роботі Сихівського ТЦК та СП. Йдеться про те, що він мав повідомити одинадцятьом своїм працівникам про необхідність звернутись до ТЦК. Однак Тарас Ільницький відправив начальнику Сихівського ТЦК інформацію, що більшість робітників перебуває у відпустці. Однак після завершення відпусток військовозобов'язані не прийшли до ТЦК", — пише видання.

Сихівський ТЦК також зобов'язав Ільницького надати повний список військовозобов'язаних працівників ТОВ "МКС Бетон" і повідомити їм, що потрібно оновити дані про військовий облік. У судових документах йдеться, що підприємець не виконав розпорядження.

"ТЦК знову звернулося до Тараса Ільницького у листопаді 2023 року з проханням викликати одинадцятьох працівників підприємства. Проте цього разу директор відповів, що дев'ять робітників вже звільнені, а один у відпустці", — йдеться у матеріалах справи.

Працівники ТЦК 10 листопада 2023 року повторно видали розпорядження й зобов'язали з'явитися в центру комплектування 44 працевлаштованих на підприємстві військовозобов'язаних. Однак представник "МКС Бетон" відмовився отримувати повістки й сказав, що йому заборонив це робити Тарас Ільницький.

"Директору компанії повідомили про підозру 21 листопада 2023 року, а вже 30 листопада його оголосили в міжнародний розшук, оскільки він перебував за кордоном. Згідно з матеріалами справи, Держбюро розслідувань тричі проводило обшуки на території підприємства й вилучило документи", — пише видання.

Нині відомо, що суд обрав Ільницькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 липня 2024 року з можливістю сплатити 121 тис. грн застави. Рішення можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що експрокурору Ільницькому вручили повістку після скандального весілля у Львові.