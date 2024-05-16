"Потрібно убезпечити мирних жителів": в ООН засудили атаки РФ і звернулися до України

В ООН нагадали Путіну про норми міжнародного гуманітарного права

В ООН вкотре засудили удари армії РФ по українських містах. Міжнародна організація закликала убезпечити школи, лікарні та інші об’єкти від атак.

Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун. Вона наголосила, що необхідно дотримуватись міжнародного гуманітарного права.

Деніз Браун відреагувала на черговий удар росіян по Херсону, внаслідок якого постраждали десятки мирних жителів, зокрема двоє дітей. Також ворог пошкодив житлові будинки та навчальний заклад.

"Це тільки через день після мого повернення з Харкова, де я бачила руйнівні наслідки посилення ударів Збройних сил Російської Федерації для тисяч людей, змушених тікати, рятуючи життя, залишаючи все, що мали. Багато хто — це люди похилого віку, які бояться, що ніколи не зможуть повернутися", — сказала вона.

Деніз Браун додала, що гуманітарна спільнота продовжує "без утоми працювати", щоб підтримати українців. Також вона нагадала росіянам про важливість дотримання міжнародного гуманітарного права. Згідно з ним, заборонено атакувати медичні установи, школи та інші цивільні об’єкти.

"Міжнародного гуманітарного права слід дотримуватися. Необхідно убезпечити мирних жителів, будинки, школи та лікарні. Вони не повинні бути мішенню", — сказала координаторка ООН.

Нагадаємо, що 15 травня армія РФ вдарила по Центральному району Херсона внаслідок чого постраждали 13 людей. А 16 травня окупанти обстріляли Корабельний район міста, поранивши двох людей — 54-річну жінку та 52-річного чоловіка. А в Харківській області путінські солдати продовжують спроби наступати. У ніч на 16 травня вони вдарили по Харкову, пошкодивши 5-поверхову будівлю та 8 автомобілів. Поранено 2 особи: 20 та 40 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки українців потребують гуманітарної допомоги. В ООН озвучили цифри.