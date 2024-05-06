Не Зеленським єдиним: у РФ оголосили у розшук Данілова, Авакова та низку інших чиновників

Їх розшукують "за статтею КК", але не уточнюється, за якою

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова. А також колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Про це написали пропагандистські ЗМІ, посилаючись на сайт МВС РФ.

У розшук також оголосили колишнього главу МЗС України Павла Клімкіна, ексголову Верховної Ради і колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, колишнього міністра інформаційної політики України Юрія Стеця.

Зазначається, що їх розшукують "за статтею КК", але не уточнюється, за якою.

Нагадаємо, у суботу, 4 травня, на сайті Міністерства внутрішніх справ Росії з'явилося повідомлення про розшук ще одного відомого політичного діяча України. І ним виявився чинний президент Володимир Зеленський. У Міністерстві закордонних справ України вже прокоментували цю подію. Там заявили, що російські повідомлення про нібито оголошення МВС РФ у розшук Президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю.

За день до цього, "Телеграф" писав, що російські силовики оголосили у розшук двох відомих українців. Вони обіймали високі посади. Йдеться про колишнього міністра фінансів Олександра Шлапака та колишнього голову Нацбанку Степана Кубіва.