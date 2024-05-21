У Мін’юсті назвали кількість ув’язнених, які вже готові стати до лав ЗСУ

Закон не дозволяє мобілізуватись деяким категоріям засуджених

Понад 3000 ув’язнених подали заяви на отримання умовно-дострокового звільнення для того, щоб брати участь в обороні України. Вони готові приєднатись до лав ЗСУ.

Про це заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповіла в етері телемарафону. Вона зазначила, що ця цифра була прогнозована.

3 тисячі ув’язнених готові мобілізуватись до ЗСУ

"Це більше трьох тисяч людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, яких ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися", ― відповіла Висоцька на запитання про кількість поданих заяв про мобілізацію від засуджених осіб.

Заступниця міністра зазначила, що не усі бажаючі зможуть отримати умовно-дострокове звільнення та укласти контракт з ЗСУ. Є обмеження по закону стосовно деяких категорій засуджених. Зокрема тих, які мають певні захворювання.

"Також йдеться про те, що військово-лікарські комісії роблять свою роботу і, звісно, у засуджених можуть бути суспільно-небезпечні хвороби ― ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити, тому це також виключення для того, щоб вони взяли участь у цьому проєкті", ― сказала Висоцька.

Загалом мобілізаційний потенціал серед ув’язнених оцінюють у 20 тисяч людей. Але реально це близько 5 тисяч замотивованих людей.

"І тому коли ми говоримо великі цифри ― про 20 тисяч, це дуже теоретичний потенціал. Реально це 4-5 тисяч. Але ми зрозуміли, що і 4-5 тисяч замотивованих людей, у яких є бажання умовно-достроково звільнитися за умови укладення контракту ― це допомога для Збройних сил. Тому ми пішли на цей крок і зараз реалізовуємо відповідний закон", ― сказала Висоцька.

Зазначимо, 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію ув’язнених. Засуджені, які готові підписати контракт з ЗСУ, отримають умовно-дострокове звільнення.

Скористатись цим правом не зможуть деякі категорії ув’язнених. Це неможливо для засуджених за важкі злочини:

зґвалтування;

розбещення неповнолітніх;

вбивство;

спричинення ДТП з летальним наслідком у стані сп’яніння;

тяжкі корупційні правопорушення;

злочини проти національної безпеки.

Раніше "Телеграф" писав, що змінилось після набуття чинності закону про посилення мобілізації. З 18 травня на роботодавців наклали нові обов’язки. Вони повинні вручати повістки співробітникам та інформувати ТЦК про звільнення військовозобов’язаних працівників.