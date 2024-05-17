Головне ― мотивація: в Мін’юсті назвали кількість засуджених, які готові приєднатись до лав ЗСУ

На початку повномасштабної війни понад тисяча засуджених виявили бажання воювати з ворогом, зараз ця кількість ще більша

В Міністерстві юстиції України проводили опитування серед ув’язнених про їхнє ставлення до мобілізації та готовності стати до лав ЗСУ. 4,5 тисячі опитаних відповіли позитивно.

Про це заступниця міністра юстиції Олена Висоцька розповіла в інтерв’ю "Главкому". Вона зазначила, що до уваги не брались декілька важливих критеріїв ― зокрема стан здоров’я.

"4,5 тисячі засуджених відповіли: "Так". При цьому варто розуміти: адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. І, повторюся, найголовніший критерій ― мотивація", ― сказала Висоцька.

Вона відзначила, що серед засуджених були охочі воювати ще з початку повномасштабної війни. Вони подали у Мін’юст понад тисячу заяв. Проте тоді суспільство не було готове до цього. Ситуація змінилась під час обговорення змін до нового закону про мобілізацію.

У Раді були гарячі суперечки під час розгляду законопроєкту №11079 про надання умовно-дострокового звільнення за укладання контракту засудженого з Силами оборони. Деякі депутати були проти, щоб на захист України ставали люди, які відбувають покарання.

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №11079-1. У ньому йдеться про добровільну мобілізацію ув’язнених, за винятком осіб, які не зможуть вступити до лав ЗСУ. Це люди, які покарані за важкі злочини, дії проти національної безпеки.

Раніше "Телеграф" писав про головні зміни для військовозобов’язаних з 18 травня. Це стосується це лише чоловіків, а й деяких жінок.