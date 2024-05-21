В Минюсте назвали количество заключенных, которые уже готовы стать в ряды ВСУ

Закон не позволяет мобилизоваться некоторым категориям осужденных

Более 3000 заключенных подали заявления на получение условно-досрочного освобождения для участия в обороне Украины. Они готовы присоединиться к рядам ВСУ.

Об этом заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала в эфире телемарафона. Она отметила, что это прогнозированная цифра.

3 тысячи заключенных готовы мобилизоваться в ВСУ

"Это более трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, которых мы указывали как потенциал, присоединятся. Потому что при предварительных опросах около 4,5 тысячи изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться", ― ответила Высоцкая на вопрос о количестве поданных заявлений о мобилизации от осужденных.

Замминистра отметила, что не все желающие смогут получить условно-досрочное увольнение и заключить контракт с ВСУ. Есть ограничения по закону в отношении некоторых категорий осужденных. В частности, имеющих определенные заболевания.

"Также речь идет о том, что военно-врачебные комиссии делают свою работу и, конечно, у осужденных могут быть общественно-опасные болезни — ВИЧ-инфекция, туберкулез или гепатиты, поэтому это также исключение для того, чтобы они приняли участие в этом проекте" , ― сказала Высоцкая.

В общей сложности мобилизационный потенциал среди заключенных оценивают в 20 тысяч человек. Но реально это около 5 тысяч замотивированных людей.

"И потому когда мы говорим большие цифры ― о 20 тысячах, это очень теоретический потенциал. Реально это 4-5 тысяч. Но мы поняли, что и 4-5 тысяч замотивированных людей, у которых есть желание условно-досрочно уволиться при заключении контракта ― это помощь для Вооруженных сил. Поэтому мы пошли на этот шаг и сейчас реализуем соответствующий закон", ― сказала Высоцкая.

Напомним, 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Осужденные, готовые подписать контракт с ВСУ, получат условно-досрочное увольнение.

Воспользоваться этим правом не могут некоторые категории заключенных. Это невозможно для осужденных за тяжкие преступления:

изнасилование;

развращение несовершеннолетних;

убийство;

ДТП с летальным исходом в состоянии опьянения;

тяжкие коррупционные правонарушения;

преступления против национальной безопасности

Ранее "Телеграф" писал, что изменилось после вступления в силу закона об усилении мобилизации. С 18 мая на работодателей возложили новые обязанности. Они должны вручать повестки сотрудникам и информировать ТЦК об увольнении военнообязанных работников.