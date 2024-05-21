Український Мауглі: волинянин понад тиждень ховався від мобілізації у лісі

Суд обрав йому запобіжний захід

У місті Турка Львівської області затримали чоловіка з Волинської області, який побив поліцейського. Це сталося під час перевірки документів.

Як зазначається у матеріалах справи, цей випадок трапився 16 травня 2024 року, пише Zaxid.net. Жителя Волинської області зупинили для перевірки документів на вулиці Данила Галицького у Турці

Чоловік тричі вдарив правоохоронця в обличчя та намагався втекти, але його вдалося затримати. Коли порушника садили в службове авто, він ще кілька разів вдарив поліцейського ногами. Правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження.

Щодо нападника порушили кримінальну справу за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень поліцейському. Під час обрання затриманому запобіжного заходу він заявив, що напав на поліцейського нібито через страх, що йому вручать повістку.

Чоловік також розповів, що він пішов з дому 8 травня 2024 року. За місцем проживання його оголосили безвісти зниклим. Чоловік не мав визначеного місця проживання та ночував у лісі, як герой Редьярда Кіплінга Мауглі.

Місто Турка на мапі

За словами обвинувачуваного, він має закордонний паспорт і хотів виїхати за кордон. Крім того, він заперечував проти обрання йому домашнього арешту, оскільки не хоче повертатись додому, оскільки боїться, що йому вручать повістку та мобілізують.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Він зобов'язаний перебували за місцем проживання у Ковельському районі.

Нагадаємо, 16 травня у пункті пропуску "Шегині – Медика", що на кордоні з Польщею затримали підприємця Тараса Ільницького, який є рідним братом скандального львівського експрокурора Ростислава Ільницького.