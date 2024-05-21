Украинский Маугли: волынянин больше недели прятался в лесу от мобилизации

Суд избрал ему меру пресечения

В городе Турка Львовской области задержан мужчина из Волынской области, избивший полицейского. Это произошло во время проверки документов.

Как отмечается в материалах дела, этот случай произошел 16 мая 2024 года, пишет Zaxid.net. Жителя Волынской области остановили для проверки документов на улице Даниила Галицкого в Турке

Мужчина трижды ударил правоохранителя в лицо и пытался скрыться, но его удалось задержать. Когда нарушителя сажали в служебный автомобиль, он еще несколько раз ударил полицейского ногами. Правоохранитель получил легкие телесные повреждения.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по факту нанесения легких телесных повреждений полицейскому. Во время избрания задержанному меры пресечения он заявил, что напал на полицейского якобы из-за страха, что ему вручат повестку.

Мужчина также рассказал, что ушел из дома 8 мая 2024 года. По месту жительства его объявили без вести пропавшим. У мужчины не было определенного места жительства и он ночевал в лесу, как герой Редьярда Киплинга Маугли.

Город Турка на карте

По словам обвиняемого, он имеет загранпаспорт и хотел уехать за границу. Кроме того, он возражал против избрания ему домашнего ареста, поскольку не хочет возвращаться домой, потому что боится, что ему вручат повестку и мобилизуют.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он обязан находиться по месту жительства в Ковельском районе.

Напомним, 16 мая в пункте пропуска "Шегини — Медика", на границе с Польшей задержан предприниматель Тарас Ильницкий, который является родным братом скандального львовского экс-прокурора Ростислава Ильницкого.