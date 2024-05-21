Чи можна виїхати за кордон з додатком "Резерв+": у Держприкордонслужбі дали чітку відповідь

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко пояснив, що для виїзду за кордон потрібен тільки паперовий військово-обліковий документ

Українські прикордонники пропускають чоловіків за кордон лише з паперовим військово-обліковим документом. Будь-які електронні версії не приймаються.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він наголосив, що згідно з законодавством визначати, чи є підстава про відстрочку в людини, а також належним чином її оформлювати можуть виключно представники ТЦК.

"Прикордонники не прийматимуть якісь електронні варіанти, зокрема, "Резерв+". Для нас необхідний паперовий військово-обліковий документ. Слід також розуміти, що людині варто поцікавитись, чи є інформація про неї в системі "Оберіг", — заявив Демченко.

Речник нагадав, що з 18 травня прикордонники перевіряють у чоловіків — громадян України у віці від 18 до 60 років наявність військово-облікового документа. За його словами, окремими пунктами визначено, що ця категорія громадян має мати при собі разом із паспортом військово-обліковий документ та пред’явити його прикордонникам.

Водночас Демченко зазначив, що те саме стосується і заброньованих громадян, а також визначених непридатними до військової служби за станом здоров’я. Крім того, за його словами, це стосується і осіб, які мають трьох дітей до 18 років, а також чоловіків, у якого дружина проходить військову службу.

При цьому, Демченко додав, що наразі прикордонники не перевіряють військово-обліковий документ в осіб з інвалідністю та осіб, які супроводжують людей з інвалідністю. Також це стосується осіб, які перевозять гуманітарні вантажі, водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів, представників залізниці, морської та авіаційної галузі.

Він також підкреслив, що наразі інших змін до правил перетину кордону немає. За словами речника, ще не внесені зміни до постанови уряду, яка регламентує порядок перетину держкордону громадянами України.

"Варто розуміти, що найближчим часом це може бути зроблено, і для певних категорій громадян можуть бути змінені умови перетину кордону. Коли це станеться, ми проінформуємо", — підсумував Демченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні багатодітних чоловіків можуть мобілізувати. У Мін’юсті назвали умову.