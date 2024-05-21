Можно ли выехать за границу с приложением "Резерв+": в Госпогранслужбе дали четкий ответ

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко объяснил, что для выезда за границу требуется только бумажный военно-учетный документ

Украинские пограничники пропускают мужчин за границу только с бумажным военно-учетным документом. Никакие электронные версии не принимаются.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он подчеркнул, что согласно законодательству определять, есть ли основание об отсрочке у человека, а также должным образом ее оформлять могут исключительно представители ТЦК.

"Пограничники не будут принимать какие-либо электронные варианты, в частности, "Резерв+". Для нас необходим бумажный военно-учетный документ. Следует также понимать, что человеку следует поинтересоваться, есть ли информация о нем в системе "Оберіг"", — заявил Демченко.

Спикер напомнил, что с 18 мая пограничники проверяют у мужчин — граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет наличие военно-учетного документа. По его словам, отдельными пунктами определено, что эта категория граждан должна иметь вместе с паспортом военно-учетный документ и предъявить его пограничникам.

В то же время Демченко отметил, что это касается и забронированных граждан, а также определенных непригодными к военной службе по состоянию здоровья. Кроме того, по его словам, это касается и лиц, имеющих троих детей до 18 лет, а также мужчин, у которых жена проходит военную службу.

При этом Демченко добавил, что в настоящее время пограничники не проверяют военно-учетный документ у лиц с инвалидностью и лиц, сопровождающих людей с инвалидностью. Также это касается лиц, перевозящих гуманитарные грузы, водителей, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров, железной дороги, морской и авиационной отрасли.

Он также подчеркнул, что в настоящее время других изменений в правила пересечения границы нет. По словам спикера, еще не внесены изменения в постановление правительства, которое регламентирует порядок пересечения госграницы гражданами Украины.

"Следует понимать, что в ближайшее время это может быть сделано, и для определенных категорий граждан могут быть изменены условия пересечения границы. Когда это произойдет, мы проинформируем", — подытожил Демченко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине многодетных мужчин могут мобилизовать. В Минюсте назвали условие.