У середу відключення світла почнуться ввечері: названо час

Диспетчерський центр "Укренерго" сьогодні скасував обмеження енергоспоживання в усіх областях — до 20:00

"Укренерго" повідомили, що у середу, 22 травня, відключень електроенергії не буде до 20:00.

"Сонячна погода сприяє роботі промислових та дахових сонячних електростанцій, дефіцит в енергосистемі зменшився, – говориться у повідомленні. – Будь ласка, за можливості перенесіть заплановане на вечір чи на ніч користування енергоємними приладами на ці денні години"

Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

На ранок 22 травня у мережі "Укренерго" та Обленерго усього знеструмлено 425 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення в Київській області.

Сумська область вночі була атакована "Шахедами". Були зафіксовані прильоти по енергооб’єктам міст Шостка та Конотоп. В результаті без світла залишилось близько 518 тисяч абонентів. Станом на 07:00 було відновлено енергопостачання 95% абонентів у Сумському, Роменському та Охтирському районах. Також відновили подачу води, щоправда поки що під низьким тиском.

Споживачів у Чернігівській та Харківській областях за даними Укренерго також заживлено. Тривають відновлювальні роботи.

З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові- та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. І це є головною причиною відключень електроенергії в Україні.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає, особливо — у години максимального споживання.