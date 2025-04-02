Політолог, фахівець зі стратегічних комунікацій Максим Гардус пояснив, як США залежать від Канади

1. Канада – нафта "без геополітики"

Хоча Канада постачає понад 61% імпортної нафти до США, вона практично не фігурує в уявленнях американців про "нафтових гігантів". Це свідчить про те, що американці асоціюють нафту з геополітичними ризиками (Саудівська Аравія, Росія), а не з безпечними торговими партнерами. Інакше кажучи: канадська нафта не "відчувається" як іноземна — це нафта без драми.

2. Присутність Канади у США затьмарює її "нафтову роль"

Канада сприймається як культурно й економічно інтегрований партнер, тому багато хто не сприймає її нафту як "імпортну". Це унікальний феномен: Канада — найбільший постачальник, але не викликає тривог щодо енергетичної залежності, як інші країни.

3. Саудівська Аравія як "нафтовий бренд"

Те, що 53% американців вважають Саудівську Аравію головним постачальником, свідчить про силу медійного бренду "саудівська нафта". Водночас реальний імпорт з Саудівської Аравії — лише 4,3%, тобто в 10 разів менше, ніж з Канади. Це показує, що сприйняття не має нічого спільного з реальністю, але має політичну вагу (наприклад, обговорення нафтових угод із Саудівською Аравією завжди резонансні).

4. Близькість як перевага: трубопроводи виграють у танкерів

Канада постачає нафту через трубопроводи, а не морем. Це не лише дешевше, але й політично надійніше. Середній американець, однак, не усвідомлює ролі Keystone pipeline та інших каналів, через які Канада живить США.

5. Стратегічна залежність США від Канади — уразливість, яку ігнорують

Попри надійність Канади, така висока частка імпорту з одного джерела (61,6%) створює ризик у випадку техногенних катастроф, екологічних протестів або політичних змін (наприклад, скасування трубопроводу Keystone XL вже мало наслідки). Але цей ризик взагалі не сприймається як серйозний, що може зіграти злий жарт у кризові моменти.

Джерело: допис Максима Гардуса у Facebook