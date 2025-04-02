Чому в Росії обвалилися продажі місцевого автогіганта, який виробляє автобрухт

Падіння продажів Lada: чому росіяни стали рідше купувати ці авто?

У березні 2025 року компанія "АвтоВАЗ" реалізувала 28 699 автомобілів Lada, що на 33% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це перше значне падіння продажів за останні два роки.

Як повідомляють росЗМІ, попри зниження у річному вимірі, у порівнянні з лютим 2025 року продажі компанії зросли на 7%. Найпопулярнішою моделлю стала Lada Granta – 11,8 тисяч реалізованих авто. Далі йдуть:

Lada Vesta – 7,1 тис. од.

Lada Largus (пасажирські) – 1,9 тис. од.

Lada Largus (фургони) – 918 од.

Lada Niva Legend – майже 3 тис. од.

Lada Niva Travel – 3,4 тис. од.

Легкі комерційні автомобілі Lada – 1,5 тис. од.

Причини падіння продажів

Президент "АвтоВАЗу" Максим Соколов пояснив скорочення реалізації автомобілів двома основними чинниками:

Високі кредитні ставки – політика Центрального банку призвела до подорожчання автокредитів, що негативно позначилося на попиті. Збільшення кількості імпортованих автомобілів – у 2024 році на ринок надійшло значно більше іномарок, що створило додаткову конкуренцію.

Падіння продажів Lada виглядає менш драматично на тлі загального обвалу російського автомобільного ринку, який у березні скоротився на 44,4%. "АвтоВАЗ" наголошує, що попри труднощі, компанія продовжує випуск нових авто.

Автомобілі, вироблені АвтоВАЗом, часто критикують через їхню низьку якість, що проявляється у недоліках збірки, ненадійності компонентів та слабких технічних характеристиках.

Зокрема, власники таких автомобілів стикаються з проблемами на ранніх етапах експлуатації, включаючи швидке зношування деталей, несправності електроніки та недостатній рівень безпеки. Крім того, дизайн багатьох моделей вважається застарілим і не відповідає сучасним стандартам ергономіки та комфорту.

Усе це підриває довіру споживачів і ставить під сумнів конкурентоспроможність продукції АвтоВАЗу на ринку.

Раніше "Телеграф" писав про те, що АвтоВАЗ нещодавно представив "новий, повністю оригінальний" російський автомобіль SKM. Та насправді машина є точною копією китайської моделі бренду SRM. На фото видно, що автомобілі майже однакові.