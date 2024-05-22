В среду отключения света в Украине начнутся вечером: названо время

Диспетчерский центр "Укрэнерго" сегодня отменил ограничение энергопотребления во всех областях — до 20:00

"Укрэнерго" сообщили, что в среду, 22 мая, отключений электроэнергии не будет до 20:00.

"Солнечная погода способствует работе промышленных и крышных солнечных электростанций, дефицит в энергосистеме уменьшился, – говорится в сообщении. – Пожалуйста, по возможности перенесите запланированное на вечер или на ночь пользование энергоемкими приборами на эти дневные часы"

Вечером графики почасовых отключений будут действовать во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 20.00 до 24.00.

Информацию, когда именно применимы отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

К утру 22 мая в сети "Укрэнерго" и Облэнерго всего обесточено 425 населенных пунктов. Из-за боевых действий новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам есть обесточивание в Киевской области.

Сумская область ночью была атакована "Шахедами". Были зафиксированы прилеты по энергообъектам городов Шостка и Конотопа. В результате без света осталось около 518 тысяч абонентов. По состоянию на 07:00 было возобновлено энергоснабжение 95% абонентов в Сумском, Роменском и Ахтырском районах. Также возобновили подачу воды, правда пока под низким давлением.

Потребители в Черниговской и Харьковской областях по данным Укрэнерго также заживлены. Продолжаются восстановительные работы.

С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак. И это главная причина отключений электроэнергии в Украине.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает, особенно в часы максимального потребления.