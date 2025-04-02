У Трампа відчувають загрозу від Маска: мільярдеру залишилося недовго

Глава Tesla та SpaceX повернеться до бізнесу

Американський мільярдер Ілон Маск невдовзі може відійти від своєї ролі радника президента США Дональда Трампа. Причиною цього може стати непередбачуваність глави SpaceX та його характер.

Про це повідомляє Politico з посиланням на три неназвані джерела в Білому домі. Зазначається, що Трамп, як і раніше, цінує Маска за його роль в управлінні "Департаменту держефективності" (DOGE), але вони останніми днями вирішили, що пора мільярдеру повернутися до свого бізнесу.

Джерела видання зазначають, що президент США повідомив своє оточення, що Маск незабаром залишить адміністрацію. Тим часом соратники глави держави вже висловлювали думку, що з політичного погляду мільярдер є тягарем. Однак джерела сумніваються, що він повністю зникне з політичної арени, але скоріше залишиться у ролі позаштатного радника.

Загроза від Маска стала очевидною після того, як він вклав 20 мільйонів доларів у просування республіканського кандидата Бреда Шимела на посаду судді Верховного суду в штаті Вісконсин. Цим скористалися демократи для проведення інформаційної кампанії і за підсумками голосування їх кандидат Сюзан Кроуфорд змогла набрати 54% голосів та перемогти.

Трамп продовжує підтримувати главу SpaceX, проте вже й сам публічно припускав, що невдовзі той повернеться до бізнесу.

"У якийсь момент Ілон захоче повернутися до своєї компанії. Він хоче цього. Я залишив би його (у Білому домі, — ред) так надовго, як зможу", — казав Трамп.

Як повідомлялося раніше, один з основних інвесторів компанії Tesla, президент Gerber Kawasaki Wealth Росс Гербер днями публічно закликав Маска скласти повноваження голови компанії. За його словами, робота в Білому домі вже завдала шкоди інтересам автовиробника.