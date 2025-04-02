Отримала спадку на більш ніж мільярд гривень: що відомо про вдову Геннадія Кернеса

Після смерті Кернеса, його дружина стала власницею великої кількості майна чиновника

Колишній мер Харкова Геннадій Кернес, який спочиває поряд із могилами загиблих воїнів часів Другої світової, запам’ятався українцям не лише завдяки своїй політичній діяльності, а й корупційним скандалам. Після смерті чиновника, його дружина отримала немаленький спадок, який оцінюють в 1,3 мільярда гривень.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про вдову Геннадія Кернеса. Ми також з’ясували, що вона отримала у спадок від свого покійного чоловіка.

Що відомо про вдову Кернеса

Дружину ексмера Харкова звати Оксана Гайсинська. Вона донька заступника генерального прокурора України Юрія Гайсинського. До шлюбу із Кернесом, жінка вже мала сина Родіона від свого першого чоловіка. Зараз йому 33 роки.

Оксана Гайсинська із сином Родіоном. Фото: instagram.com/oksanag2406

Після смерті чоловіка, в грудні 2020, Гайсинська успадкувала велику частину його майна. Зокрема, вона стала власницею компанії "Діамант 2006", якій належать земля та будівлі в центральній частині Харкова.Про це повідомляє "Слідство.інфо". Вартість цих активів оцінюють приблизно у 1,3 млрд грн. Більшість власності офіційно переписали на Гайсинську після смерті Кернеса.

Оксана Гайсинська стала співвласницею кількох компаній, яким належить земля під фудкортом у парку Горького та кафе у парку Шевченка. Також вона отримала у власність будівлю в центрі Харкова, де раніше був обласний осередок "Партії регіонів", а пізніше – штаб політичної сили "Блок Кернеса – Успішний Харків".

Також вдова Кернеса стала власницею харківських компаній. Серед них — Флорс", "Стейдж Т", "Дельта Аури", "Версіо", "Вайзе", "Соло Інжиніринг" та "Веберз". Вони володіють різними комерційними об’єктами центральній частині міста, включаючи офісні будівлі, кафе та інші бізнес-приміщення.

Де зараз Оксана Гайсинська

Востаннє допис в Інстаграм вона публікувала в березні 2022 року. Тоді Гайсинська виклала архівне фото з кенесом із підписом :"Я нахожусь в Украине! Пишу, пока дышу…Путин решил ускорить мою встречу с Геной, он разрушает город Харьков, который Геннадий Кернес строил с большой любовью! Путин уничтожает дома, больницы, города в моей стране и проносит смерть! Кровавая война с мирными жителями! Россияне, понимаю ваш страх, но мир должен знать и наказать его как убийцу моей Украины".

Однак у збережених сторіс жінки є знімки, викладені 2-3 місяці тому. Вона опублікувала селфі, а також фото з жінками. Ймовірно, її подругами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про хрещеницю Кернеса. Вона хотіла стати депутаткою і була "найпринаднішою нареченою".