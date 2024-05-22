Захисники неба потребують допомоги: українців просять підтримати підрозділ ППО, який захищає Київ та область

Збір невеликий, але важливий

Український підрозділ ППО, який захищає небо над Києвом і областю, потребує термінової допомоги. Українців просять підтримати донатом знищувачів "Шахедів", ракет та іншого небезпечного металобрухту, яким росіяни бомбять нашу країну.

Збір розпочав волонтер із білоцерківщини Олександр Шпичка, і тепер кожен українець може допомогти придбати, як жартує він, "маленького, ржавенького і замученого поляками бусіка", бо транспорт це одна з найболючіших потреб наших захисників.

"Раніше вони любили рибалку, гараж і футбол, а тепер люблять збивати ракети, мопеди…", — розповідає волонтер про земляків із містечка Узин, які сьогодні "тримають своїми руками небо над нами".

Збір невеликий – близько 180 тис. грн., а тому українці мають шанс зібрати необхідну суму оперативно. Бажаючі допомогти можуть перерахувати свої кошти за вказаними посиланнями (Монобанк або ПриватБанк) або реквізитами:

5168745610571942 приват Шпичка О.А.

5375411214506060 монобанк

PayPal [email protected]