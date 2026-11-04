Правоохоронні війни: НАБУ проводить обшуки у посадовців СБУ, які розслідували справи проти керівництва антикорупційних органів

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В Україні розгортається новий масштабний конфлікт між силовими структурами. НАБУ проводить обшуки у трьох високопосадовців СБУ, підрозділи яких раніше брали участь у розслідуванні кримінальних проваджень щодо керівництва антикорупційних органів та їхнього оточення – пише політичний експерт Олег Постернак.

Як заявив колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, йдеться про співробітників СБУ, які були залучені до розслідувань стосовно директора НАБУ Семена Кривоноса, а також осіб із близького оточення керівника САП Олександра Клименка, зокрема членів його родини.

Кравченко прямо пов'язує нинішні обшуки з попередніми кримінальними провадженнями та називає дії НАБУ і САП політичною помстою: "Дії НАБУ та САП є нічим іншим як політичною помстою та систематичним намаганням дестабілізувати ситуацію в країні".

Він також анонсував оприлюднення матеріалів відповідних кримінальних проваджень та пояснень щодо закриття справи проти директора НАБУ.

"Ситуація набуває особливо резонансного характеру на тлі конфлікту 2025 року, коли правоохоронці здійснювали слідчі дії щодо представників антикорупційної системи. Тепер під обшуками опинилися посадовці, чиї підрозділи були залучені до тих розслідувань.

Такий збіг обставин неминуче ставить питання: чи не перетворюється антикорупційна система, створена для боротьби зі зловживаннями, на інструмент тиску на тих, хто наважується розслідувати діяльність її власного керівництва?

Масштаб конфлікту вже виходить за межі звичайного кримінального провадження та загострює питання підзвітності антикорупційних органів", – вважає О.Постернак.