Защитники неба нуждаются в помощи: украинцев просят поддержать подразделение ПВО, защищающее Киев и область

Сбор небольшой, но важный

Украинское подразделение ПВО, которое защищает небо над Киевом и областью, нуждается в срочной помощи. Украинцев просят поддержать донатом уничтожителей "Шахедов", ракет и другого опасного металлолома, которым россияне бомбят нашу страну.

Сбор начал волонтер с белоцерковщины Александр Шпичка, и теперь каждый украинец может помочь приобрести, как он шутит, "маленького, ржавенького и замученного поляками бусика", потому что транспорт это одна из самых болезненных потребностей наших защитников.

"Раньше они любили рыбалку, гараж и футбол, а теперь любят сбивать ракеты, мопеды…", — рассказывает волонтер о земляках из городка Узин, которые сегодня "держат своими руками небо над нами".

Сбор небольшой – около 180 тыс. грн., а поэтому у украинцев есть шанс собрать необходимую сумму оперативно. Желающие помочь могут перечислить свои средства по указанным ссылкам (Монобанк или ПриватБанк) или реквизитам:

5168745610571942 приват Шпичка О.А.

5375411214506060 монобанк.

PayPal [email protected].