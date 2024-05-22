Защитники неба нуждаются в помощи: украинцев просят поддержать подразделение ПВО, защищающее Киев и область
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Сбор небольшой, но важный
Украинское подразделение ПВО, которое защищает небо над Киевом и областью, нуждается в срочной помощи. Украинцев просят поддержать донатом уничтожителей "Шахедов", ракет и другого опасного металлолома, которым россияне бомбят нашу страну.
Сбор начал волонтер с белоцерковщины Александр Шпичка, и теперь каждый украинец может помочь приобрести, как он шутит, "маленького, ржавенького и замученного поляками бусика", потому что транспорт это одна из самых болезненных потребностей наших защитников.
"Раньше они любили рыбалку, гараж и футбол, а теперь любят сбивать ракеты, мопеды…", — рассказывает волонтер о земляках из городка Узин, которые сегодня "держат своими руками небо над нами".
Сбор небольшой – около 180 тыс. грн., а поэтому у украинцев есть шанс собрать необходимую сумму оперативно. Желающие помочь могут перечислить свои средства по указанным ссылкам (Монобанк или ПриватБанк) или реквизитам:
5168745610571942 приват Шпичка О.А.
5375411214506060 монобанк.
PayPal [email protected].