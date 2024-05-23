Фонд "Мрія" отправляет на отдых в Карпаты детей павших и пленных Героев

Более 600 детей павших Героев и пленных украинцев получили возможность провести летний отдых в Карпатах и за границей. БО "Украинский фонд "Мрія" второй год подряд обеспечивает оздоровление и психологическую реабилитацию для семей в рамках программы "Лето без войны".

По словам директора фонда, волонтера и детской писательницы Татьяны Комлик, первая группа из 330 детей отправится в безопасный лагерь на Закарпатье уже 26 мая. Благодаря поддержке спонсоров и благотворителей отдыхать поедут дети из всех областей Украины в возрасте от 8 до 16 лет.

"Впервые программу для семей пленных, пропавших без вести и павших защитников мы запустили в прошлом году. Вполне осознавали, что им будет полезно выбраться из простора горя, хоть неделю пожить без звуков воздушной тревоги и взрывов. Но мы не могли предсказать, каким сильным будет терапевтический эффект. Для многих семей те дни стали толчком жить дальше, бороться за свои мечты", — рассказывает Татьяна Комлик.

В общей сложности фонд поддерживает почти 7,5 тыс. семей павших воинов и пленных украинцев. В течение этого лета "Мрія" планирует отправить на летний отдых несколько сот детей в Карпаты, а также группы детей с мамами на курорты Болгарии.

"Лето без войны" — это даже не об отдыхе. Это о восстановлении, о поиске новой опоры под ногами, о возможности восстановить внутренний ресурс. Поэтому мы продолжаем программу в этом году, и будем делать все, чтобы эта поддержка не угасала. Война каждый день приносит новую боль. Нельзя позволить ей забрать нашу человечность", — заключает директор фонда.