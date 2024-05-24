Ситуацію не змінять? Названо два тривожні моменти щодо F-16 для України

Деякі експерти дотримуються думки, що цього року F-16 не відіграє ключової ролі на фронті

Україна продовжує чекати на бойові літаки F-16, але не виключено, що влітку їх ще не буде. Не виключений і такий варіант, що про них оголосять за результатами бойової роботи.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, пише РБК-Україна. Він не впевнений, що цього літа винищувачі з’являться в українському небі, оскільки раніше були прогнози на березень, а він давно пройшов і досі немає чіткого поняття, чи передадуть F-16 у червні.

Селезньов не відкидає, що заздалегідь про винищувачів можуть не афішувати інформацію.

"Як було з протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM. З початку вони "заробили", знищили кілька російських РЛС, і лише після цього заявили, що ми їх отримали", — сказав він.

Експерт вважає, що цього року F-16 не зіграє ключової ролі на фронті. Винищувачі допоможуть посилити ППО.

"Десяток-два кардинально ситуацію не змінять. Хоча певною мірою дозволять посилити протиповітряну оборону та забезпечити прикриття операцій як на суші, так і в акваторії Чорного та Азовського морів", – наголосив експерт і додав, що для паритету з Росією необхідні 120-130 одиниць", — сказав він.

Повітряним силам настав час переходити на авіацію західного зразка, на думку Селезньова. У партнерів їх також дедалі менше. Як і менше країн, які готові продати їх для подальшої передачі Україні.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко каже, що Україна отримає не останню модифікацію F-16 не з найкращими характеристиками. Ймовірно, за своїми можливостями вони будуть приблизно на рівні МІГ-29. Однак перевагою може стати робота у зв’язці з натовськими літаками далекого радіолокаційного виявлення AWACS.

"Залежить і від того, яку номенклатуру озброєнь отримають F-16. Якщо ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, значить знищуватимемо російську авіацію. Якщо "повітря-поверхня", то найкраще крилаті ракети AGM-158 JASSM для ударів по об’єктах, наприклад, у Криму. Як на мене, найбільш ефективними винищувачі будуть саме на півдні та з підтримкою AWACS”, – підсумував Селезньов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку травня поточного року спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш говорив, що перші винищувачі F-16 будуть в Україні після Великодня. Однак потім він уточнив, що "після Великодня" – досить розтягнуте поняття.