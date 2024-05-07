Коли F-16 будуть в Україні: нардеп озвучив конкретний місяць

Це станеться найближчим часом

Перші американські винищувачі F-16 можуть надійти в Україну вже найближчим часом цього літа. А випуск пілотів відбудеться навесні.

Про це у своєму Telegram-каналі 7 травня написав народний депутат України Олексій Гончаренко. Він пояснив, що випуск буде наприкінці травня.

"Доброго ранку! Давно не було новин про літаки. Тому розповідаю. Є інформація, що випуск перших українських пілотів планується до кінця травня", — зазначив Гончаренко.

Водночас народний депутат порадував новину про те, коли в Україну прибудуть бойові винищувачі F-16. Він зазначив, що вони будуть у нашій країні вже у липні поточного року.

Зазначимо, деякі експерти вказали, що чекатиме винищувачі F-16 в Україні та чому для цієї техніки війна проти російських загарбників стане найважчим викликом за всю історію. На те названо одразу кілька причин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що глава Міноборони США Ллойд Остін сказав, коли в Україну прибудуть перші бойові літаки F-16. Він також анонсував новий пакет допомоги.