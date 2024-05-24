В 12:50 его самолет приземлился в Гомеле

После внезапного визита российского диктатора Владимира Путина в Беларусь прилетел бывший украинский президент-беглец Виктор Янукович. В пятницу, 24 мая, в 12.50 его борт приземлился в аэропорту Гомель.

Об этом пишут белорусские СМИ. Отмечается, что официально визит не объявлялся ни одной из сторон.

"В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", — говорится в сообщении.

Заметим, что последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года. По последним данным, Виктор Янукович после своего бегства из страны в феврале 2014 года поселился в России. Он получил там временное убежище и проживает под Москвой в элитном микрорайоне "Рублевка" – в селе Барвиха.

Напомним, что в четверг, 23 мая, вечером в Картопляндию прибыл Путин. Никаких подробностей о визите пока нет, кроме того, что российский диктатор будет находиться в Беларуси 23 и 24 мая. В аэропорту его лично встретил самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко.

Кроме этого, росЗМи писали, что в Беларусь также прилетел новый министр обороны России Андрей Белоусов. На аэродром "Мачулищи" приземлился Ту-214ПУ-СБУС с регистрационным номером RA-64530, который принадлежит вышеуказанному лицу.

Ранее "Телеграф" писал, что Белорусь внезапно решила провести проверку ядерного оружия вместе с Россией.