Путін раптово прибув з офіційним візитом до Білорусі: що відомо

Російський диктатор Володимир Путін 23 травня ввечері раптово прибув з офіційним візитом до Білорусі, яка нещодавно висловила готовність доєднатися до ядерних навчань. Літак диктатора приземлився в аеропорту Мінська, трохи раніше про візит Путіна повідомили у Кремлі.

Про це повідомили російські ЗМІ. Жодних подробиць про візит поки що немає, окрім того, що Путін буде перебувати у Білорусі 23 та 24 травня. В аеропорту російського диктатора зустрів самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Цікаво, що буквально перед візитом Путіна Лукашенко призначив нового начальника армійського генерального штабу. Ним став 52-річний генерал-майор Павло Муравейко, який перебуває під санкціями цивілізованих країн. Попереднього керівника армійської структури відправили у відставку.

В Білорусі суспільство не готове воювати. Так вважає директор Інституту світової політики Євген Магда. Проте РБ досі залишається під значним впливом Кремля, тому варіант вступу країни у війну не можна виключати. Так, нещодавно Лукашенко знову заговорив про війну з Україною. Він сказав, що не "потягне" її. За його словами, вступ Білорусі у війну нібито вигідний НАТО.

Зазначимо, що 25 квітня спецслужби Білорусі заявили, що перехопили дрони з Литви. Нібито вони планували атакувати цілі в Мінську. Проте моніторингова група "Беларускі Гаюн" спростувала це звинувачення. Аналітики звернули увагу на два аспекти, які вказують, що Литва не запускала дрони, бо їх зовсім не було.

Раніше "Телеграф" писав, чому Лукашенко заявляє про підготовку до війни. Відповідь надали в РНБО.