"Нічого святого немає": у мережі новий скандал через соціальну рекламу, тепер із Героєм Мацієвським (фото)

Українці обурюються і називають це дуже невдалою соціальною рекламою

У мережі обговорюють скандальну соціальну рекламу, на якій розміщено фотографію українського бійця Олександра Мацієвського, розстріляного росіянами за слова "Слава Україні". Внизу на банері заклик: "Переходь на українську".

Про це на своїй сторінці у Facebook написала військовослужбовець ЗСУ Олена Білозерська. Вона наголосила, що це, на її думку, не найвдаліший приклад соціальної реклами.

"Переходити на українську треба, факт. Мацієвський — Герой, це не обговорюється. Але чому цей заклик проілюстрований саме цим фото? Адже Мацієвський своє останнє "Слава Україні!" сказав російською…", — написала Білозерська.

Вона вважає, що краще було б обіграти реальний випадок, коли наші захисники ледь не загинули від "дружнього вогню" через використання російської новоприбулими.

Реклама. Фото: Ольга Білозерська

Реакція соцмереж

Користувачі соціальних мереж обурені, що особу українського героя використовують для рекламних цілей і в такому контексті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф " писав про те, що в Києві з’явилися білборди та сітілайти з неоднозначними написами "Життя не має сенсу", "Буде тільки гірше", "З депресії не вийти". Незабаром українська журналістка Яніна Соколова пояснила ідею цієї реклами та перепросила, що вона спрацювала не так, як на те розраховували.