Путін та Лукашенко заспівали про "нелегітимність" Зеленського: в Україні відповіли

Два диктатори зробили низку заяв про війну в Україні та натякнули, що переговори із Зеленським про мир будуть недійсними

Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко обговорили війну в Україні під час зустрічі у Білорусі. Вони заявили, що український президент Володимир Зеленський нібито не є легітимним і обговорювати з ним закінчення війни немає сенсу.

Про це та багато іншого два диктатори заявили під час переговорів 24 травня у Палаці Незалежності у Мінську. В Україні вже відреагували на їхні заяви та відповіли.

20 травня виповнилося рівно п’ять років, як Володимир Зеленський у ролі президента і мали відбутися вибори нового глави держави. Але через війну зробити це неможливо. Володимир Путін вдав, що не винен у цій ситуації та заявив, що не вважає Зеленського законним президентом.

"Легітимність чинного глави держави закінчилася", — сказав Путін.

Він також назвав глобальний саміт світу у Швейцарії способом "підтвердити легітимність чинного чи вже не чинного" глави України. До того ж російський диктатор знову заговорив про переговори з Україною. Він вважає, що вони мають бути відновлені, але не "за допомогою ультиматумів", а за допомогою "здорового глузду".

При цьому Путін додав, що Росії потрібно зрозуміти, з ким можна і потрібно мати справу для підписання юридичних зобов'язальних документів. Тим самим він знову натякнув, що не вважає Зеленського законним президентом України.

"[Переговори про мир можливі], виходячи не з того, що одна сторона хоче, а з тих домовленостей принципового характеру, які були досягнуті в ході непростих переговорів у Білорусі та Туреччині. І виходячи із сьогоднішніх реалій, що склалися на землі. Ми до цього готові. Але з ким вести переговори, це питання", — заявив російський диктатор.

Ці думки підтримав і самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко. Він заявив, що легітимність Зеленського "немає і не може мати юридичної чистоти", а розв'язувати питання про закінчення війни будуть нібито не президенти України, а "за океаном", тобто західні союзники України.

Також він додав, що довгий час аналізував ситуацію в Україні, але згодом перестав.

"Цей рік багато визначить у подіях в Україні. Тут достатньо охочих очолити країну як серед військових, так і цивільних. Там демократія", — сказав Лукашенко.

Українські блогери Олександр Нойнець та Роман Шрайк висміяли слова двох диктаторів. Вони заявили, що українці готові очолити не лише саму Україну, а й інші країни, наприклад Білорусь та Росію.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Путін знову готується відкрити другий фронт у Білорусі. На думку військового експерта, саме задля цього до Мінська прилетів російський президент та колишній президент України Віктор Янукович.